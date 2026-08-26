Министр энергетики ОАЭ: миру придется готовиться к дефициту энергоресурсов

Министр энергетики ОАЭ Аль-Мазруи на ТНФ в Казани сказал о возможном дефиците энергоресурсов в будущем

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Миру необходимо готовиться к возможному дефициту энергоресурсов на фоне роста спроса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в Казани.

«Ресурсы не безграничны, однажды нам их будет не хватать. Мы должны быть к этому готовы, готовы к контролю над ценами. Если не будет альтернативы, то тогда цены взлетят и это существенно повлияет на общемировой спрос», – сказал Аль-Мазруи.

По его мнению, правительствам необходимо сохранять баланс между доступной стоимостью энергоресурсов и сокращением вредных выбросов. Дополнительные расходы, связанные с поиском такого баланса, не должны ложиться на конечного потребителя, подчеркнул участник ТНФ. Государствам придется субсидировать решения, которые позволят одновременно сдерживать рост цен на энергоресурсы и снижать выбросы.

Министр также рассказал об опыте ОАЭ в развитии солнечной энергетики. Благодаря внедрению китайских технологий стоимость киловатта солнечной энергии удалось снизить с 30 центов до 1 цента, отметил Аль-Мазруи.