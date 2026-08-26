Детский сад на 108 воспитанников отремонтировали в Высокой Горе

Фото: пресс-служба ГИСУ РТ

Капитальный ремонт детского сада «Петушок» завершили в селе Высокая Гора. Работы провели по федеральной программе «Поддержка семьи» национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Двухэтажное здание детского сада занимает 865 кв. метров. Во время капитального ремонта строители демонтировали старую и смонтировали новую кровлю, обновили фасад и внутренние помещения, отремонтировали входные группы и лестницы.

В здании также заменили внутренние инженерные сети, двери, потолки и напольные покрытия. Кроме того, детский сад оснастили современным технологическим оборудованием.

После ремонта в «Петушке» созданы условия для комфортного пребывания 108 воспитанников.

Всего в 2026 году по различным программам в Татарстане планируют отремонтировать 23 детских сада. Шесть из них обновят по национальному проекту «Семья».