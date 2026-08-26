Врач РКБ рассказал, как не получить травмы, занимаясь спортом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Занятия спортом сопряжены с риском получения травм. О том, как их не получить, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий отделением ортопедии №2 РКБ Татарстана Рамиль Салихов.

«Нужно начинать заниматься постепенно, слушать свой организм и суставы. Не стоит бросаться на большие нагрузки. Лучше начинать заниматься с тренером – он поможет правильно распределить нагрузку», – объяснил медик.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам врача РКБ, люди старшего возраста, занимаясь спортом, чаще повреждают те структуры, которые подвержены возрастным изменениям. Молодежь в свою очередь получает травмы при сверхнагрузках и занятиях без разогрева. Даже перед обычной пробежкой нужно разогревать тело, отметил Рамиль Салихов.