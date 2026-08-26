Директора приюта «Кот и пес» выпустили из-под домашнего ареста

Сегодня в Зеленодольском городском суде стартовал судебный процесс по делу о нападении собак на ребенка. Трагедия произошла 28 ноября прошлого года в СНТ «Здоровье» поселка Васильево. От полученных травм девятилетняя девочка скончалась спустя три недели в больнице.

Обвиняемыми по делу стали сотрудники приюта «Кот и пес» Альберт Галиев и Максим Иванов, а также депутат Айшинского сельского поселения, руководитель департамента ЖКХ Нияз Мингазов. Следствие считает, что они виноваты в смерти ребенка, поскольку вовремя не отловили собак в СНТ, где произошло нападение на девочку. А депутат, осознавая, что фонд «Кот и Пес» не способен выполнить взятые обязательства, все равно заключил с ним контракт почти на 5,3 млн рублей.

Сегодня во время процесса прокуратура ходатайствовала о продлении домашнего ареста для Альберта Галиева – эта мера пресечения была применена к нему еще в декабре, после задержания. Однако сегодня было принято решение сменить домашний арест на запрет определенных действий.

Максима Иванова выпустили из-под домашнего ареста еще раньше – весной этого года. Ниязу Мингазову сразу же после задержания была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.