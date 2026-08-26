Минниханов встретился с вице-премьером Белоруссии на полях ТНФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем Премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что сотрудничество с Белоруссией в рамках российско-белорусских отношений имеет большое значение для Татарстана.

«Президенты наших стран показывают пример, как надо друг друга поддерживать», – сказал он.

Раис РТ вспомнил свой рабочий визит в Брест в мае текущего года и высоко оценил работу белорусской стороны по сохранению истории и памяти народа. Он также поблагодарил за запуск прямых авиарейсов между городами. Удобство этого нововведения отметил и Каранкевич.

Согласно сообщению, по итогам прошлого года зафиксировано небольшое снижение товарооборота между Татарстаном и Белоруссией. Стороны обсудили перспективные направления для дальнейшего сотрудничества, включая транспорт, газомоторное топливо, компрессорную и газоперекачивающую технику, а также образование и культуру.