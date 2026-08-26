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Общество 26 августа 2026 15:45

В Казани три авто забрали на штрафстоянку за долги их владельцев

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Три легковых автомобиля поместили на штрафстоянку по результатам рейда судебных приставов и сотрудников ГАИ Казани. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ. Рейд проводился с комплексом «Дорожный пристав».

На спецстоянку отправились автомобили «Лада Калина», Chevrolet Lacetti и Hyundai Solaris. Владелец «Лады» задолжал 513 тыс. рублей, владелец Chevrolet – 204 тысячи, а у владельца Hyundai Solaris долг составил 46 тыс. рублей. Автомобилисты отказались платить сразу.

А вот другие автовладельцы на месте погасили долги и сразу после этого уехали по своим делам. Так, владелец Hyundai Solaris выплатил долг в размере 248 тыс. рублей, хозяин автомобиля «ГАЗ» выплатил 330 тысяч по кредитам и налогам, а хозяин Lada Largus оперативно рассчитался со штрафом в 11 тысяч.

#долги #приставы татарстана #рейды по водителям
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