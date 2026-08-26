Елабужский медицинский колледж будет носить имя Алексея Каллистова, постановление накануне подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Такое решение было принято для увековечения памяти врача. Минздраву поручено в течение двух месяцев внести изменения в устав учреждения, которое будет официально называться «Елабужский медицинский колледж имени А.С. Каллистова».

Алексей Каллистов – врач-офтальмолог, который стоял у истоков здравоохранения в Елабужском кантоне. В 1934-м он стал заведующим глазным отделением местной районной больницы, однако с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт и оказывал помощь раненым в боях за Сталинград, на Курской дуге и других ожесточенных сражениях.

В 1958 году Каллистову присвоили звание заслуженного врача ТАССР, а в 1993 году, уже после смерти, его внесли в список почетных горожан Елабуги и назвали в честь него одну из улиц города.