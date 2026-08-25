Бугульма отметит 245-летие с Сосо Павлиашвили, парадом и салютом

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

29 августа Бугульма отметит сразу три праздника – 245-летие со дня присвоения статуса города, День Республики Татарстан и День работника нефтяной и газовой промышленности. Главной площадкой станет стадион «Энергетик», где в течение всего дня будут работать концертные, спортивные, гастрономические и молодежные площадки.

В этом году 245-летие города станет также стартом пятилетней программы подготовки к 250-летнему юбилею Бугульмы.

«Для нас 245 – это некий старт. Мы даем старт пятилетней программе подготовки к юбилею Бугульмы. Это формула 245 лет истории и пять лет больших перемен по всем направлениям социально-экономического развития», – отметил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Праздничная программа начнется с 11:00. В 13:00 состоятся торжественное открытие и парад предприятий. На стадионе покажут театрализованный пролог об истории, настоящем и будущем Бугульмы, после чего по чаше стадиона пройдут трудовые коллективы города. В церемонии также примет участие сводный хор.

В 18:00 начнется большой концерт. Перед зрителями выступят Александр Головин, дуэт «Лайт», вокальный ансамбль «Soundtrek», Гульназ Султанова и кадеты-воспитанники Раифского специального учебно-воспитательного учреждения. В 19:30 выступит ВИА «Волга-Волга», в 20:30 – проект «Хижина музыканта». Главным гостем вечера станет Сосо Павлиашвили – его выступление начнется в 21:15. В 22:00 праздник завершится салютом.

С 11:00 на территории стадиона будет работать VI Межрегиональный фестиваль «Бугульма ремесленная». В этом году он соберет 138 мастеров из 17 городов и районов России. Гости смогут посетить ярмарку промыслов в духе Воздвиженской ярмарки, а также попробовать себя в гончарном деле, ткачестве и росписи.

На гастрономической площадке 50 предпринимателей представят горячие блюда, национальные угощения и десерты.

С 12:00 начнут работу площадки «Движения Первых» с мастер-классами по кастомизации одежды, созданию воздушных змеев и аквагриму, а также командными играми. В 14:00 впервые пройдет «Народный концерт», где сами жители смогут выступить на большой сцене. Кроме того, в течение дня будет работать открытый лекторий о развитии геопарка под эгидой ЮНЕСКО и проекте «Бугульма 250».

Спортивная программа начнется в 12:00 с детского футбольного турнира. В 14:00 «Нефтяник» сыграет со «Стрелой» из Казани в рамках Высшей лиги РТ, а в 16:30 состоится матч ветеранов бугульминского футбола.

Отдельной частью праздника станет акция «Бугульма – своим» в поддержку участников специальной военной операции. В течение дня на стадионе будет работать пункт сбора гуманитарной помощи. В 19:00 на главной сцене состоится символическая отправка груза на Херсонское направление с видеообращениями военнослужащих и словами благодарности волонтерам.

В связи с проведением праздника 29 августа с 07:30 до 22:30 ограничат движение транспорта в районе стадиона. Пешеходными станут улицы Воровского, Калинина, Нефтяников и прилегающие проезды. Для гостей организуют центральный вход через арку «Энергетика», где будут работать четыре контрольно-пропускных пункта с досмотром. Для экстренных служб предусмотрят отдельный въезд.