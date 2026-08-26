В Татарстане медики могут заключить спецконтракт на год с возможностью продления, который предусматривает службу только в подразделениях, соответствующих специализации и на медицинских должностях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Татарстане Андрей Козлов.

«Это врач, фельдшер и другой медицинский персонал. По всем категориям необходимо профильное образование. Человек, прошедший курсы, нам не подходит – только высшее, либо средне-специальное образование. Также необходима годность к военной службе по состоянию здоровью и по возрасту. Мужчины годны к службе в возрасте от 18 до 65 лет, женщины – до 45 лет», – рассказал он.

Андрей Козлов отметил, что кандидатов будут дополнительно проверять через системы МВД, потому что у человека, поступающего на службу в подобное подразделение, не должно быть проблем с законом.

Напомним, в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ, до 2,9 млн рублей – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Любой военнослужащий срочной службы, призвавшийся из Татарстана, может подписать контракт в своей части и получить до 2,9 млн рублей. Тот, кто уже проходит службу по призыву и хочет заменить ее на контракт, может обратиться напрямую к командованию своей части. В свою очередь, тот, кто еще не убыл на срочную службу, но тоже хочет заменить ее на контракт, может обратиться в пункт отбора, любой военный комиссариат или центр «Батыр».

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.