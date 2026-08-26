Татарстан вошел в топ-5 регионов по поддержке туристического бизнеса

Республика Татарстан стала одним из лидеров России по объему господдержки, полученной туристическим бизнесом. Малому и среднему предпринимательству в сфере туризма направлено более 220 млн рублей – это четвертый результат по стране, следует из данных Росстата.

Поддержка оказана в рамках механизма «зонтичных» поручительств Корпорации МСП по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В первой пятерке также Москва (736 млн руб.), Свердловская область (263 млн руб.), Санкт-Петербург (257 млн руб.) и Московская область (207 млн руб.).

За первое полугодие 2026 года туристы совершили в Татарстан 1,5 млн поездок – республика вошла в число самых посещаемых регионов страны. В целом по России зафиксировано 43,2 млн турпоездок (+4,3% к прошлому году), поток иностранных гостей вырос на 20,1% и превысил 2,5 млн визитов.

Для МСП в сфере туризма в Татарстане действует комплекс мер поддержки. Компании могут получить льготные микрозаймы на развитие, в том числе в рамках партнерского финансирования. При недостатке залога поручителем выступает Гарантийный фонд РТ. Также доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, упрощающие получение крупных кредитов.

Среди нефинансовых мер – поддержка при участии в выставках, софинансирование, помощь с сертификацией услуг, а также экспертные консультации в центре «Мой бизнес».

Представители бизнеса Республики Татарстан могут узнать о доступных мерах поддержки и условиях участия, связавшись с Единым контакт-центром по номеру: 8 (843) 524-90-90.