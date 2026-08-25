Труженица тыла из Азнакаевского района Татарстана отмечает столетний юбилей

Труженица тыла Хазия Багауетдинова из Азнакаевского района Татарстана сегодня отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Хазия Фатиховна родилась 25 августа 1926 года в Азнакаевском районе. Получила семь классов образования. С детства помогала старшим. В тяжелые военные годы занималась разной работой – ухаживала за скотиной, трудилась в поле, работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

В 1950 году Хазия Фатиховна вышла замуж за Гильмутдина Мингазетдиновича, в семье родилось трое сыновей. К сожалению, в настоящее время в живых остался лишь один из них.

В послевоенные годы Хазия Фатиховна продолжала трудиться в родном селе – в колхозе на разных работах, счетоводом. До выхода на заслуженный отдых занимала должность секретаря в сельсовете.

Хазия Фатиховна удостоена звания ветерана труда и награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. У нее есть шесть внуков и шестнадцати правнуков.