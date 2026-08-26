Сергей Жуков ответил, действительно ли получает по 50 млн рублей за выступление

Музыкант и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал высказывание промоутера Сергея Лаврова, назвавшего певца богатейшим артистом страны. В частности, Лавров заявил, что Жуков за одно свое выступление в среднем получает 50 млн рублей.

«Если бы [высказывание Лаврова] было правдой, я бы, наверное, уже летал на частном самолете. Поэтому спасибо, что меня ценят, спасибо этому промоутеру. Приятно», – приводит слова исполнителя NEWS.ru.

Сергей Жуков считается одним из наиболее популярных артистов в России, а его творчество по-прежнему находит отклик у россиян.