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Общество 26 августа 2026 14:17

Сергей Жуков ответил, действительно ли получает по 50 млн рублей за выступление

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Музыкант и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал высказывание промоутера Сергея Лаврова, назвавшего певца богатейшим артистом страны. В частности, Лавров заявил, что Жуков за одно свое выступление в среднем получает 50 млн рублей.

«Если бы [высказывание Лаврова] было правдой, я бы, наверное, уже летал на частном самолете. Поэтому спасибо, что меня ценят, спасибо этому промоутеру. Приятно», – приводит слова исполнителя NEWS.ru.

Сергей Жуков считается одним из наиболее популярных артистов в России, а его творчество по-прежнему находит отклик у россиян.

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