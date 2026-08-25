В Бугульме завершается первый этап благоустройства Детского парка
Первый этап реконструкции Детского парка на улице Ленина в Бугульме выходит на завершающую стадию, сообщили в пресс-службе Бугульминского района.
Обновление территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Концепция предусматривает создание общественного пространства, рассчитанного на совместный отдых детей и взрослых.
Проект реконструкции Бугульмы стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Концепцию разработали с учетом предложений жителей при участии Института развития городов Татарстана. Общественные обсуждения проходили в сентябре 2025 года и марте 2026 года.
По итогам обсуждений жители предложили сохранить за парком статус детского пространства, одновременно сделав его привлекательным для людей разных возрастов. Эти пожелания были учтены командой «Архитектурный десант».
Первый этап работ начался весной 2026 года. Подрядчиком выступает «ТНГ-Универсал». За лето на территории выполнили разработку грунта, отсыпку основания, устройство дренажной системы, прокладку коммуникаций и заливку бетонных оснований под игровое оборудование.
Сейчас специалисты устанавливают игровые элементы для разных возрастных групп, в том числе оборудование, адаптированное для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также ведется монтаж малых архитектурных форм и основного игрового объекта – крупной фигуры рыбы с элементами для лазания и горками.
Вокруг игровой конструкции сформировали холмы – «берега Бугульминки». На площадке также практически завершили укладку резинового покрытия с узорами в виде волн, пузырей, камней и небольших рыб.
Второй этап благоустройства планируется начать в 2027 году. В дальнейшем на территории парка предполагается построить павильон с библиотекой и кафе, а также создать дополнительные зоны отдыха.
Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов курирует реализацию проекта. На общественных обсуждениях он неоднократно подчеркивал приоритет мнения жителей и необходимость сделать парк пространством для повседневного отдыха, а не только зоной аттракционов.