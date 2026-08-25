В Бугульме завершается первый этап благоустройства Детского парка

Рендер: пресс-служба Бугульминского района РТ

Первый этап реконструкции Детского парка на улице Ленина в Бугульме выходит на завершающую стадию, сообщили в пресс-службе Бугульминского района.

Обновление территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Концепция предусматривает создание общественного пространства, рассчитанного на совместный отдых детей и взрослых.

Проект реконструкции Бугульмы стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Концепцию разработали с учетом предложений жителей при участии Института развития городов Татарстана. Общественные обсуждения проходили в сентябре 2025 года и марте 2026 года.

По итогам обсуждений жители предложили сохранить за парком статус детского пространства, одновременно сделав его привлекательным для людей разных возрастов. Эти пожелания были учтены командой «Архитектурный десант».

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Первый этап работ начался весной 2026 года. Подрядчиком выступает «ТНГ-Универсал». За лето на территории выполнили разработку грунта, отсыпку основания, устройство дренажной системы, прокладку коммуникаций и заливку бетонных оснований под игровое оборудование.

Сейчас специалисты устанавливают игровые элементы для разных возрастных групп, в том числе оборудование, адаптированное для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также ведется монтаж малых архитектурных форм и основного игрового объекта – крупной фигуры рыбы с элементами для лазания и горками.

Вокруг игровой конструкции сформировали холмы – «берега Бугульминки». На площадке также практически завершили укладку резинового покрытия с узорами в виде волн, пузырей, камней и небольших рыб.

Второй этап благоустройства планируется начать в 2027 году. В дальнейшем на территории парка предполагается построить павильон с библиотекой и кафе, а также создать дополнительные зоны отдыха.

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов курирует реализацию проекта. На общественных обсуждениях он неоднократно подчеркивал приоритет мнения жителей и необходимость сделать парк пространством для повседневного отдыха, а не только зоной аттракционов.