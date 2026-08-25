«Памятник уже поставили»: Крутой о том, почему «Новая волна» не уйдет из Казани

В Казани во второй раз проходит конкурс популярной музыки «Новая волна». До завершения фестиваля осталось два дня, но уже сегодня его организаторы подвели предварительные итоги. Они вновь остались довольны тем, как проходит это событие в столице Татарстана, и заявили о готовности сделать город постоянным местом проведения конкурса.





В казанском парке «Елмай» сегодня открыли стелу и памятный барельеф Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Даже если кто-то захочет, чтобы больше «Новой волны» не было в Казани, мы скажем: «Да вы что, там памятник уже поставили»

В казанском парке «Елмай» сегодня открыли стелу и памятный барельеф Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Автором арт-объекта стал скульптор, художник Альфиз Сабиров. А над созданием барельефа в Казани трудились 12 финалистов конкурса.

В центре барельефа разместили логотип «Новой волны», а также указали место и год проведения конкурса. Вокруг финалисты оставили собственные символы, логотипы и инициалы. Традиция создавать такие памятные барельефы появилась в 2009 году, и с тех пор ее поддерживают ежегодно.

Ильсур Метшин:«Пусть эта стела напоминает не только о «Новой волне», пусть благодаря ей у детей возникает желание петь, танцевать, развивать свои таланты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На церемонии открытия арт-объекта мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что идея переезда «Новой волны» в столицу Татарстана появилась сразу после Универсиады-2013. «Это одно из главных событий, которое вывело Казань на новую волну», – отметил он, пояснив, что после этого город стал принимать крупные международные мероприятия.

«Пусть эта стела напоминает не только о «Новой волне», пусть благодаря ей у детей возникает желание петь, танцевать, развивать свои таланты. Я поздравляю казанцев, гостей нашего фестиваля с этим замечательным событием. И пусть у нас у всех будет солнечная «Новая волна», – заявил Метшин.

Игорь Крутой подчеркнул, что для него нет гостеприимнее города, чем Казань, для проведения этого фестиваля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основатель «Новой волны» – продюсер и композитор Игорь Крутой подчеркнул, что для него нет гостеприимнее города, чем Казань, для проведения этого фестиваля.

«Нас многое связывает с Казанью. И даже если кто-то захочет, чтобы больше «Новой волны» не было в Казани, мы скажем: «Да вы что, там памятник уже поставили. Мы не можем. Мы должны там быть, мы закрепили все в парке», – сказал он, смеясь.

Крутой упомянул, что вчера на «Новой волне» прошел юбилейный творческий вечер еще одного основателя этого конкурса – композитора Раймонда Паулса, которому в этом году исполнилось 90 лет. «Думаю, что этот вечер войдет в число лучших концертов, которые были за всю историю «Новой волны», – заметил он.

Фестиваль «Новая волна» в этом году проходит успешно, очень высокий уровень участников конкурса, заявил Крутой уже на пресс-конференции, которая прошла сразу после церемонии открытия арт-объекта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый новый проект показывает какие-то новые грани нашей дружбы»

Фестиваль «Новая волна» в этом году проходит успешно, очень высокий уровень участников конкурса, заявил Крутой уже на пресс-конференции, которая прошла сразу после церемонии открытия арт-объекта.

«Вы ведь понимаете, что конкурс – это все условно. Алла Пугачева на всероссийском конкурсе заняла третье место, и никто не помнит, кто занял первое. А третье место стало таким легендарным. Все зависит от того, как сложится дальше: как найти своего продюсера, автора, если ты сам не сочиняешь, режиссера, как сложатся отношения с каналами. Но этот [конкурс] – старт. То, что происходит в Казани, – это хороший старт, толчок, трамплин. А что дальше будет происходить, уже зависит от самого исполнителя. Старт хороший у всех», – сказал он.

По мнению Крутого, у конкурсанта из Татарстана Игната Изотова очень хорошее будущее. «Дай Бог, чтобы у всех всё сложилось», – отметил он, переходя к организации конкурса.

«Ну, с таким мэром организация плохо пройти не может. У нас давние отношения с Казанью, с Татарстаном, начиная с Универсиады. И каждый новый проект показывает какие-то новые грани нашей дружбы. Это даже не совсем дружба, это что-то полезное, мы чувствуем плечо друг друга. В общем, это такие долгие отношения, которые состоялись и помогают проекту. Остается еще два дня фестиваля – сегодня и завтра. Я прилично суеверный чувак, поэтому мне сложно говорить, что всё – победа, всё состоялось. Но пять дней прошли, мне кажется, очень здорово», – подчеркнул продюсер.

Игорь Николаев: «На детской «Новой волне» я впервые почувствовал, как это непросто, а здесь еще более драматично было, что всего только две девятки и две десятки можно поставить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хотелось ставить всем десятки»

Каждая «Новая волна» привносит то, чего не было на предыдущих фестивалях, заметил народный артист России, композитор Игорь Николаев.

«На детской «Новой волне» я впервые почувствовал, как это непросто, а здесь еще более драматично было, что всего только две девятки и две десятки можно поставить. Остальным надо было ставить восьмерки или семерки. А хотелось ставить всем десятки», – рассказал он о системе оценивания конкурсантов от шести до десяти баллов.

«Тогда бы получилось, например, четыре третьих места», – добавил Крутой.

«Да, но ты израсходуешь все свои несчастные две десятки и две девятки, а у тебя впереди много своих фаворитов, тех, которых хотел бы отметить, но уже не можешь, потому что девятки и десятки закончились», – продолжил Николаев.

Поэтому, по его словам, хорошо, что конкурсантов тоже пригласили на эту пресс-конференцию. «Вы уж извините, если что», – обратился композитор к финалистам.

Следующим о конкурсе должен был высказаться Метшин, но неожиданно слово снова взял Крутой: «У него есть амбиции артиста» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Крутой о Метшине: «У него амбиции артиста»

Следующим о конкурсе должен был высказаться Метшин, но неожиданно слово снова взял Крутой. «Я хочу сказать перед выступлением мэра кое-что, о чем вы не знаете, – заявил он журналистам. – У него есть амбиции артиста».

«Но нет времени. Пока еще не вычистили Казань», – пошутил глава города.

«По причине того, что нет времени, он не выступает», – поддержал его ответ Крутой.

«Спасибо, Игорь Яковлевич, за презентацию», – добавил Метшин.

Свое выступление он начал с благодарности всем, кто задействован в организации и проведении «Новой волны» в Казани.

«У нас есть выражение на татарском, которое переводится так: «Не тот знает, кто за столом сидит, а тот, кто на кухне». И вот за кадром остается большая работа профессионалов. Подготовка начинается задолго до начала фестиваля вместе с профессиональной командой Игоря Крутого. Он сам несколько раз до фестиваля приезжал в наш город, проводил встречи. Нет мелочей. Мы с вами видим роскошное событие, а подготовительная работа очень большая», – подчеркнул мэр Казани.

По его словам, татарстанцы болели за своего земляка – Игната Изотова, который на конкурсе занял четвертое место. «Это очень символично, потому что человек, который имеет отношение к Татарстану, – Дима Билан – в свое время тоже занял четвертое место. И они оба из Пестречинского района», – отметил Метшин.

Для гостей он пояснил, что Пестречинский район Татарстана считается пригородом Казани. «Казанские еще лучше поют, поверьте, просто мы занимаемся организацией, а они, из Пестречинского района, – на сцене», – снова пошутил мэр в ответ на реплику Крутого об амбициях артиста.

Метшин пригласил конкурсантов участвовать во всех музыкальных событиях города, в том числе на Дне Республики Татарстан, Сабантуе, новогодних мероприятиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отельеры, рестораторы, такси, трэвел-агентства – все счастливы»

В дни проведения конкурса «Новая волна» Казань становится культурной столицей, куда съезжаются российские и зарубежные звезды, сказал Метшин.

«И мы видим, какое количество казанцев приходит [на концерты]. Я вижу их глаза. Радость от того, что люди танцуют, поют. В это сложное время песня обязательно должна звучать и в сердце, и в доме. И спасибо, что эта песня звучит в нашей Казани. Уверен, что она останется. В конкурсантов мы все влюбились. Вы все получаете прописку», – заявил он.

Метшин пригласил конкурсантов участвовать во всех музыкальных событиях города, в том числе на Дне Республики Татарстан, Сабантуе, на новогодних мероприятиях.

После этого он передал Крутому слова благодарности от предпринимателей. «92% – загрузка отелей в эти десять дней. У нас такое бывает только в новогодние праздники, когда Казань на зиму становится местом притяжения всех туристов. Отельеры, рестораторы, такси, трэвел-агентства – все счастливы. Поэтому да здравствует «Новая волна» – и до новых встреч», – отметил глава города.

«Меня радует, что рождаемость в Казани повышается после каждого фестиваля», – снова пошутил он.

Говоря уже серьезно, градоначальник подчеркнул, что такие фестивали, как «Новая волна», мотивируют детей заниматься музыкой.

Когда слово дали журналистам, один из корреспондентов поинтересовался, чего же все-таки не хватило Игнату Изотову для победы в конкурсе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я ему говорил, что он будущий Муслим Магомаев»

Когда слово дали журналистам, один из корреспондентов поинтересовался, чего же все-таки не хватило Игнату Изотову для победы в конкурсе.

«Все ему хватило, просто другие оказались сильнее. Я говорю объективно. Каждый участник, занявший первые три места, по-своему хорош», – сказал Крутой.

Он напомнил, что конкурсантов оценивают 12 представителей жюри. «Клянусь вам, что за 22 года «Новой волны» я ни разу не подошел ни к одному члену жюри и не сказал: «Поставь этому, поставь этому». Такого не было вообще ни разу», – заверил композитор и председатель жюри.

Николаев добавил, что в дни проведения конкурса все члены жюри заняты своими делами – съемками, постановкой номеров. «И когда уже подходит момент, мы встречаемся за столом. Тем более раньше… Можно сказать слово «Юрмала»?» – продолжил он.

«Можно сказать слово «Пугачева», – ответил ему шуткой Крутой.

«В Юрмале, когда оценки совпадали, давали несколько премий – два первых места и так далее. Сейчас такого не происходит из-за того, что много восьмерок и мало девяток-десяток. Получается, что разброс мнений более очевиден и нет повторения цифр. Двенадцать разных людей и двенадцать разных мнений – абсолютно честно», – отметил Николаев.

«Я отвечу на вопрос, чего не хватило Игнату», – поддержал разговор Метшин.

Он подчеркнул, что как мэр большое внимание уделяет молодым талантам. По словам главы города, Изотова он узнал еще 12-летним мальчиком.

«Когда у него голос начал формироваться, я ему говорил, что он будущий Муслим Магомаев. Я ему предлагал обучение в лучших театрах – Ла Скала, Ковент-Гарден, Штутгарта. Просто выбирай куда, мы договоримся, и ты поедешь. Но он был настолько востребованным. Мне бабушка говорила: «Учись на муллу – будешь с одного мероприятия на другое ходить, и работать не надо». И вот Игнат из-за востребованности с детских лет отказался от обучения. Но сначала – талант, а потом – огромный труд. Но еще не поздно. В труде над собой тебе надо прибавить, Игнат», – заявил глава города.

Флора Бичахчян: «Вот сейчас я и есть армянское радио. Меня спрашивают, почему в моих песнях нет армянского колорита. Я считаю, что юмор – это и есть армянский колорит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Назову теперь себя «армянское юмористическое радио»

Победителем «Новой волны – 2026» стала Флора Бичахчян из Армении, которая тоже присутствовала на пресс-конференции. Один из журналистов спросил у нее про армянское радио, которое в советские годы «было в топе юмора всего СССР».

«Вот сейчас я и есть армянское радио. Меня спрашивают, почему в моих песнях нет армянского колорита. Я считаю, что юмор – это и есть армянский колорит. В целом я сама по себе как один большой армянский колорит, поэтому не обязательно должны быть мотивы. Назову теперь себя «армянское юмористическое радио». Спасибо за идею», – ответила, улыбаясь, победительница конкурса этого года.

После пресс-конференции корреспондент «Татар-информа» поинтересовался у Метшина, останется ли «Новая волна» в Казани.

«Мы об этом мечтаем. Надеемся, что все у нас получится», – сказал мэр Казани.

Торжественная церемония открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».