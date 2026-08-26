Чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса РТ покажут на «Матч! Игра»

На аэродроме «Караишево» в Лаишевском районе 28 августа пройдет второй этап Объединенного чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан. Прямую трансляцию соревнований покажет телеканал «Матч! Игра», начало – в 15:00, сообщают организаторы.

В программе турнира: гонки на FPV-квадрокоптерах, соревнования по авиамодельному спорту, гонки радиоуправляемых яхт и навигационный марафон наземных робототехнических комплексов. Для посетителей подготовлена выставка беспилотных технологий с участием ведущих производителей республики.

Как отмечают авторы проекта, чемпионат стал первым в России мультисредовым соревнованием по беспилотным системам, объединяющим три стихии: воздух, землю и воду. Общий призовой фонд – 2,2 млн рублей.

Напомним, 17 августа в IT-парке им. Башира Рамеева прошел первый этап по мобильному геймингу с участием 17 команд.

Организаторы – Академия наук РТ и Лига беспилотных систем РТ «Три Стихии» при поддержке руководства республики.