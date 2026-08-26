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Экономика 26 августа 2026 16:08

Опыт РТ по биржевым торгам стройматериалами масштабируют на федеральный уровень

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Опыт Татарстана по внедрению биржевых механизмов в строительстве признан успешным и будет масштабироваться на другие регионы. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме заявил генеральный директор АО «БИРЖА «ЦТС» Никита Захаров.

По его словам, из 12 млрд рублей общего объёма торгов за год примерно половина приходится на строительные материалы. Татарстан стал якорным регионом для развития этого направления, и сейчас опыт успешно распространяется по другим субъектам.

«Масштабирование опыта, который сейчас сосредоточен преимущественно в Республике Татарстан, успешно идёт и в другие регионы. В целом этот опыт применим в федеральных масштабах», – подчеркнул Захаров.

На бирже ЦТС также активно развивается секция нефтехимической продукции, объём торгов по которой за текущий год превысил полмиллиарда рублей. В номенклатуру входят полиэтилен, полипропилен, этиленгликоль и сера. В планах – вывод соляной кислоты.

#биржа #нефтегазохимический форум
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