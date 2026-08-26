Фестиваль «Татар аты» собрал в Лениногорском районе более 100 участников

Фото: пресс-служба «Татнефти»

III Всероссийский фестиваль татарской лошади «Татар аты» прошел в деревне Верхний Каран Лениногорского района. Событие объединило более 100 участников и свыше 500 зрителей. На праздник приехали представители Татарстана, Москвы, Московской, Челябинской и Владимирской областей, Башкирии, а также из зарубежья – из Казахстана и Чили, пишет газета «Нефтяные вести».

«Хочу искренне поблагодарить людей, которые дали жизнь этой прекрасной инициативе, – основателя конного дворика «Алмакай» Фарида Набиуллина и депутата Государственного Совета РТ Рягата Хусаинова. Именно благодаря их идеям, энергии и преданности своему делу зародился этот замечательный фестиваль. Сегодня он обрел международный формат. Уверен, что это движение будет только расти, вовлекая новые страны и развивая традиции нашего народа», – отметил глава Лениногорского района Марат Гирфанов.

Партнером фестиваля в очередной раз выступила «Татнефть», которая на протяжении многих лет поддерживает развитие конного спорта и коневодства.

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Одним из направлений этой работы стало возрождение и популяризация татарской породы лошадей. Фестиваль «Татар аты» стал площадкой для проведения национальных конных состязаний и знакомства зрителей с традициями татарского народа.

В спортивной программе прошли соревнования «Аударыш», в которых всадники старались выбить соперника из седла, и «Улак-Кук Буре», требовавшие от участников командного взаимодействия. В состязании «Тай тулак» наездники должны были заарканить и оседлать необъезженную лошадь. Участники «Тәңкә алу» на полном скаку поднимали с земли мешок с монетами. Гости фестиваля увидели стрельбу из лука верхом и классические скачки.

Впервые в программу включили творческую часть. Одним из ее элементов стала выставка работ художников, участвовавших во всероссийском пленэре в Лениногорском районе. Картины разместили под открытым небом рядом со стогами сена.