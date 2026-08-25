Группировка «Север» получила шефскую помощь из Татарстана

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Военнослужащим группировки «Север» отправили очередную партию шефской помощи, собранную под руководством заместителя Премьер-министра РТ – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Подразделениям передали 16 КАМАЗов с грузом: военную спецтехнику, материалы для оборонительных сооружений, бытовую технику, печи, генераторы, одежду, а также три автомобиля УАЗ и «Шевроле Нива».

Делегация Татарстана встретилась с бойцами в части Минобороны России. В составе делегации — Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, руководитель Ассоциации «Логистика и автоперевозки Татарстана» Михаил Левашов, Герои России Борис Дудко и Михаил Марцев.

Командование группировки представлял генерал-майор Ринат Мавлютов. Он поблагодарил татарстанцев за постоянную помощь и регулярные встречи с бойцами в зоне СВО.

«Ваша деятельность укрепляет нашу страну. Своим вкладом вы приближаете Победу», – сказал Мавлютов.

Ахметшин поблагодарил бойцов за службу и пожелал им терпения и выдержки.

«На вашу долю выпала защита нашей страны в непростое время. К большому сожалению, есть и потери. Колонна с нашим очередным грузом благополучно дошла до точки. Если мы своей шефской помощью спасем хотя бы одну жизнь, наша работа будет не напрасной. И несмотря ни на что, Победа будет за нами!», – обратился он к военнослужащим.

Он также отметил, что встреча проходит в преддверии Дня Республики Татарстан, и поздравил бойцов-уроженцев республики.

Магдеев назвал военнослужащих надежным щитом Отечества и пожелал им аккуратной боевой работы и сохранения личного состава.

Левашов, ветеран войны в Афганистане, пожелал бойцам сил и выдержки, отметив, что три его племянника погибли на СВО.

«Ваши стойкость, сила духа и профессионализм – это мир и спокойствие для нашей огромной страны. Я желаю, чтобы вы вернулись невредимыми домой. Спасибо вам за службу. Храни вас Бог!», – обратился к бойцам Герой России Михаил Марцев.

Ахметшин вручил отличившимся бойцам памятные медали «100 лет генералу армии Махмуту Гарееву», часы и подарки, а также передал гостинцы из республики.

Для участников встречи выступили заслуженный артист России и Татарстана Владимир Кудашев и заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова. Завершилось мероприятие чаепитием с национальными татарскими угощениями.