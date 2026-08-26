Азат Кадыров встретился с автором победившего на «ФормАРТе» мурала

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров встретился с художником Александром Поповым, победившим в VII сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ». Поводами для встречи стали сразу два события – победа художника в конкурсе и его помолвка с девушкой Валерией, которой он сделал предложение сразу после церемонии награждения, сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече Попов рассказал о поездке в Киров, где проходил финал фестиваля, создании мурала «Семейные традиции» и знакомстве с художниками из других регионов. Изобразительным искусством Александр занимается более десяти лет, а технику работы с большими форматами освоил самостоятельно.

Азат Кадыров отметил, что у художника получилась история, которую было бы сложно придумать специально. Сначала Попов создал посвященную семье работу, которая понравилась десяткам тысяч людей, а затем приехал на награждение и сделал предложение Валерии. Министр пожелал паре сохранить это настроение и вместе создавать свою историю, а Александру – новых смелых идей и поддержки близких людей.

Сам Попов рассказал, что предложение стало неожиданностью для всех участников церемонии. О своих планах сделать Валерии предложение он никому заранее не сообщал.

Участники встречи также обсудили дальнейшее развитие проекта ПФО «ФормАРТ» и возможное участие Татарстана в фестивале в будущем.

Попов поблагодарил Татарстан и команду фестиваля за предоставленную возможность. По его словам, «ФормАРТ» стал для него важной частью последних двух лет, позволил познакомиться с художниками из разных регионов, получить новый опыт и вдохновение.

В дальнейшем Александр планирует попробовать себя в другой роли и, скорее всего, больше не будет участвовать в конкурсе как художник. Он хочет передавать накопленный опыт начинающим авторам, помогать им готовиться к подобным проектам и делиться знаниями, которые получил за время участия в фестивале. По мнению Попова, это позволит продолжить его историю с «ФормАРТом» и поддержать молодых художников, которые только начинают осваивать большие форматы.

Победивший в VII сезоне фестиваля мурал «Семейные традиции» изображает бабушку и внучку, которые вместе готовят эчпочмаки. Работу создали в Набережных Челнах. В народном голосовании она получила почти 40 тыс. голосов жителей Татарстана и других регионов и стала лучшей среди участников сезона.

Татарстан побеждает в фестивале второй год подряд. В 2025 году первое место также занял Александр Попов с муралом «Ждет», созданным в Зеленодольске.

Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится с 2020 года под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект объединяет молодых художников из регионов ПФО, дает им возможность реализовывать масштабные проекты и участвовать в преображении городской среды.

Кроме того, осенью в Татарстане пройдут ставшие традиционными для активистов общественный проект ПФО «Герои Отечества» и Слет поисковых отрядов «Никто не забыт».