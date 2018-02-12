В мае в Казани пройдет тестовый матч ЧМ-2018

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В мае в Казани пройдет тестовый матч чемпионата мира по футболу – им станет игра Российской футбольной премьер-лиги с участием «Рубина». Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

Соперник казанского клуба по этому матчу пока неизвестен.

«В мае мы запланировали провести тестовый матч чемпионата мира – это будет матч российской Премьер-лиги с участием «Рубина». По аналогии с Кубком конфедераций, при проведении этого матча мы задействуем все системы Fan-ID и прочие. В четверг (15 февраля – прим. Т-и) у нас будет большое совещание по этому поводу, там определимся с датой и соперником», – заявил министр.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей турнира: на стадионе Kazan-Arena состоятся матчи группового этапа Франция – Австралия, Испания – Иран, Польша – Колумбия и Германия – Южная Корея. Также в столице Татарстана пройдут матч одной восьмой финала и один четвертьфинал.