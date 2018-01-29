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В Казани определились лучшие волейбольные команды декады «За ЗОЖ-2018!»

29 января 2018, 06:40

В Казани определились лучшие волейбольные команды декады «За ЗОЖ-2018!» «Золото» досталось мужской и женской сборным Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани определились победители соревнований по волейболу, которые прошли в рамках декады «За здоровый образ жизни-2018! Зимние каникулы!». Об этом сообщает пресс-служба молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ.

Турнир длился два дня. «Золото» досталось мужской и женской сборным ПовГАФКСИТ. Серебряные медали забрали обе сборные КГАСУ. На третьем месте оказались мужская и женская команды КФУ.

Сегодня преподаватели казанских вузов сразятся между собой в плавании и мини-футболе.


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