В Казани определились лучшие волейбольные команды декады «За ЗОЖ-2018!»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани определились победители соревнований по волейболу, которые прошли в рамках декады «За здоровый образ жизни-2018! Зимние каникулы!». Об этом сообщает пресс-служба молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ.

Турнир длился два дня. «Золото» досталось мужской и женской сборным ПовГАФКСИТ. Серебряные медали забрали обе сборные КГАСУ. На третьем месте оказались мужская и женская команды КФУ.

Сегодня преподаватели казанских вузов сразятся между собой в плавании и мини-футболе.