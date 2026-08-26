Надежнее нефти и газа пока нет: о чем говорили на нефтегазовом форуме в Казани

Ключевое заседание Татарстанского нефтегазохимического форума прошло в Казани с участием Минниханова и высокопоставленных министров из ОАЭ и Бахрейна. Как ИИ и криптовалюты изменят мировое потребление энергии в будущем и почему при надежности газохимического сектора нужно рассматривать альтернативные источники энергии – в нашем репортаже.





Ключевое заседание Татарстанского нефтегазохимического форума прошло в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов: «Нефтегазохимия – это половина продукции Татарстана»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников международного события и похвалил выставку «Казань: химия, нефть и газ», которая проходит параллельно с форумом.

Отдельно он обратился к зарубежным гостям – известно, что на Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ) съехались представители Китая, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна, Ливии, Кувейта, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии. Так, например, в пленарном заседании участвовали вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи и министр нефти и экологии Королевства Бахрейн доктор Мохамед Мубарак Мохамед бин Дайна.

Раис Татарстана сообщил, что в 2025 году предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана выпустили продукции на 2,9 трлн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов дал понять зарубежным гостям и участникам из других регионов России, что нефтегазохимический комплекс – основа экономики Татарстана. За прошлый год в республике добыто 34,5 млн тонн нефти. Переработано на двух крупных объектах – «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» – 23,2 млн тонн нефти. Глубина переработки составляет свыше 99%.

Раис республики сообщил, что в 2025 году предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана выпустили продукции на 2,9 трлн рублей при общем объеме промышленного производства в 6,4 трлн.

«Нефтегазохимический комплекс – это половина нашей произведенной продукции», – подчеркнул Минниханов.

Татарстан – крупный производитель полиэтилена (наша доля на российском рынке – 26,6%); синтетического каучука (44,4%), грузовых шин (порядка 60%), республика – единственный в России производитель поликарбоната, сообщил Раис РТ.

Для сохранения лидерства сегодня необходимы собственные технологии, инновации и устойчивое развитие, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, республика уже движется в этом направлении – развивает передовые инженерные школы, готовит кадры под задачи промышленности и укрепляет сотрудничество предприятий с IT-разработчиками Иннополиса.

Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи: «Ресурсы не безграничны, однажды нам их будет не хватать. Мы должны быть к этому готовы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр ОАЭ: «Миру нужно готовиться к нехватке энергоресурсов»

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи предрек большой скачок спроса на энергоресурсы, поэтому, по его словам, необходимо развивать альтернативную энергетику.

«Ресурсы не безграничны, однажды нам их будет не хватать. Мы должны быть к этому готовы, готовы к контролю над ценами. Если не будет альтернативы, то тогда цены взлетят и это существенно повлияет на общемировой спрос», – сказал министр из ОАЭ.

По его мнению, правительства всех стран должны сохранять баланс между тем, чтобы была хорошая стоимость на энергоресурсы, и тем, чтобы снизить вредные выбросы. При этом все это не должно ложиться на конечного потребителя. Властям придется субсидировать такой баланс, считает министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

Его страна уже активно пользуется благами солнечной энергетики. Стоимость киловатта солнечной энергии удалось снизить с 30 до 1 цента благодаря внедрению китайских технологий, рассказал докладчик.

Мохамед Мубарак Мохамед бин Дайна: «Если мы говорим о высоконадежных источниках энергии, то это, конечно, нефть и газ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр Бахрейна: «Надежнее нефти и газа источников энергии пока нет»

Альтернативные источники энергии нужны, надо в них инвестировать, но как бы то ни было, нефть и газ – это пока самые надежные источники энергии. Такое мнение высказал министр нефти и экологии Бахрейна д-р Мохамед Мубарак Мохамед бин Дайна.

«Возобновляемые источники энергии – я согласен с предыдущим выступающим, его превосходительством министром, что в некоторых локациях по миру, где недостаточно пространства, где недостаточно полезных ископаемых, там нужно больше инвестировать в такие решения», – сказал министр из Бахрейна.

Эффект от возобновляемых источников не так велик, потому что есть ряд технических моментов, которые надо решить.

«Если мы говорим о высоконадежных источниках энергии, то это, конечно, нефть и газ. Понятно, что они с нами не навсегда в таком объеме, но они, безусловно, будут частью энергетического микса», – считает министр нефти и экологии Бахрейна.

Дмитрий Зауэрс: «Более 8% энергии будет тратиться на криптовалюту и искусственный интеллект» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зауэрс: «К 2030 году ИИ и майнинг будут забирать более 8% энергии»

Развитие искусственного интеллекта и майнинга заметно изменит мировой энергобаланс, считает заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс. Уже сейчас на обработку данных с помощью ИИ приходится более 3% мирового энергопотребления, еще 1% – на майнинг криптовалют.

«Это ведет к тому, что к 2030 году, по разным прогнозам, более 8% энергии будет тратиться на криптовалюту и искусственный интеллект. Это гигантское изменение баланса потребления энергии», – считает заместитель председателя правления «Газпромбанка».

Рост спроса будет толкать вверх стоимость традиционных энергоресурсов, поэтому миру нужны более доступные и экологичные решения, заявил Зауэрс. Среди них он назвал солнечную энергетику, другие возобновляемые источники и термоядерные технологии.

Еще одним резервом может стать биоэкономика. По словам Зауэрса, значительная часть биомассы сегодня превращается в отходы, хотя ее можно использовать для получения энергии. Чтобы раскрыть этот потенциал, нужны инвестиции в новые технологии.

Наиль Маганов: «Почему решения, которые уже есть, мы не тиражируем и не развиваем?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Маганов: «В стратегии нефтегазовой отрасли не хватает амбициозных решений»

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов после доклада главы Аналитического центра ТЭК Дарьи Козловой предложил поднять планку в стратегии развития нефтегазовой отрасли.

В частности, его удивила цель довести выход светлых нефтепродуктов в среднем по России до 72%: на комплексе «ТАНЕКО» этот показатель уже превышает 90%.

«Если есть уже 90%, почему решения, которые уже есть, мы не тиражируем и не развиваем?» – отметил Маганов.

По его словам, отрасль не должна развиваться только за счет новых буровых бригад и освоения новых регионов. Одной из точек роста может стать сочетание традиционных нефтегазовых технологий с решениями биоэкономики.

«Сегодня ни в одном из слайдов я не увидел такого симбиоза углеводородных традиционных методов и, допустим, биоэкономики, биологических методов, который на самом деле снимает очень много ограничений для нефтяников. Мы у себя в компании это активно используем», – сказал гендиректор «Татнефти».

По мнению Маганова, именно такие решения позволят сделать отраслевую стратегию по-настоящему амбициозной и нацеленной на задачи, стоящие перед страной.