На фестивале «Ремесло» молодые режиссеры поработают с труппой татарского ТЮЗа

С 8 по 12 сентября в рамках XVIII Всероссийского фестиваля «Ремесло» пройдет творческая лаборатория для молодых режиссеров.

В ней примут участие режиссеры Дарья Левингер (Санкт-Петербург, РГИСИ), Дмитрий Лимбос (ГИТИС) и Карим Вахитов (ГИТИС).

В рамках лаборатории они будут работать с артистами театра Кариева и создавать эскизы по предложенным им произведениям: Мухаммет Магдеев «Там, где садятся журавли», Лев Толстой «После бала», Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера».

«Это будут только эскизы, наброски. Каждый раз, когда мы проводим такие лаборатории, мы очень внимательно слушаем зрителя. Названные режиссеры будут работать в национальном театре впервые, кроме Дарьи Левингер», – добавил театральный критик и программный директор фестиваля Нияз Игламов.

В прошлом году была учреждена новая премия им. Фарита Хабибуллина для молодых режиссеров, в этом году она сохранится.

По словам директора театра Кариева Ильнур Гайниева, фестиваль «Ремесло» может приблизиться к формату театрального фестиваля «Науруз», чередуя каждый год образовательный форум и театральную лабораторию.