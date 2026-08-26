В Зеленодольске наградили лауреатов Электронной доски почета

фото: официальный портал "Единой России"

В парке «Березовая роща» в Зеленодольске состоялась церемония вручения именных свидетельств Электронной доски почета Татарстана жителям, добившимся высоких профессиональных достижений. Мероприятие прошло в рамках Фестиваля труда и доблести и объединило ветеранов СВО и их семьи, ветеранов труда, представителей предприятий, трудовые и семейные династии, общественников и волонтеров, сообщает официальный портал «Единой России».

Секретарь Зеленодольского местного отделения партии, глава района Михаил Афанасьев отметил, что врачи, учителя, строители, инженеры и люди других профессий создают все для успешного развития города и республики.

«Зеленодольск – город, который обеспечивает обороноспособность страны. Мы строим корабли, выпускаем необходимое оборудование, снабжаем медицинские учреждения и госпитали России холодильной медицинской техникой и многое другое. Но в основе достижений всегда был и остается Человек труда», – подчеркнул Афанасьев.

Согласно сообщению, в районе работают судостроительный завод им. Горького, ПОЗиС, «Эра», молочный и деревообрабатывающий комбинаты, тепличный комбинат «Майский». За пять лет в районе построили и капотремонтировали 82 соцобъекта на 43,7 млрд рублей, ввели более 700 тыс. кв. м жилья, обновили около 300 км дорог. В рамках программ «Наш двор» и «Комфортная городская среда» благоустроили 431 двор.

«За 5 лет в районе построено и капитально отремонтировано 82 социальных объекта на общую сумму 43,7 миллиардов рублей. Введено более 700 тысяч квадратных метров жилья, обновлено около 300 километров дорог. Активно ведется строительство и капремонт учреждений здравоохранения – это новая детская поликлиника в Зеленодольске, многопрофильная поликлиника в Осиново, новые ФАПы (фельдшерско-акушерский пункты – прим. Т.И.) почти в каждом сельском поселении, продолжается ремонт в Васильевской ЦРБ», – перечислил глава.

Афанасьев назвал общей задачей поддержку тех, кто на передовой, и их близких. Дети военнослужащих обеспечены бесплатным питанием и путевками в лагеря, ветеранам помогают с трудоустройством – поддержку получили свыше тысячи жителей.

«Мы обеспечиваем детей военнослужащих бесплатным питанием и путевками в оздоровительные лагеря, помогаем ветеранам с трудоустройством. Всего поддержку получили свыше тысячи наших жителей. Сила нашего района – в единстве перед лицом испытаний. Она в вас, в людях, которые каждый день честно и ответственно трудятся на своих рабочих местах», – сказал он.

Депутат Госдумы Максим Топилин поблагодарил зеленодольцев за вклад в развитие республики и страны.

«Наша экономика – это почти 3% ВВП страны, мы в десятке сильнейших регионов по промышленности и инвестициям. Но успех Татарстана складывается не только из крупных проектов. Его основа – развитие каждого города, района, улицы, где решаются вопросы, напрямую влияющие на качество жизни людей», – подчеркнул он.

Свидетельства лауреатов получили 20 человек – врачи, тренеры, педагоги, производственники и работники культуры. Среди них: Ксения Аджигитова (врач ЦРБ), Наталья Беляйчева (тренер спортшколы «Дельфин»), Алсу Галиуллина (завотделением центра «Идель»), Ильназ Гимранов (руководитель аппарата ПКБ), Андрей Данилов (тренер спортшколы борьбы), Наталья Милицина (замдиректора механического колледжа), Эльвира Мингазова (заведующая детсадом №4), Елена Перфильева (специалист завода им. Горького), Любовь Самсонова (замдиректора школы), Ирина Сафонова (старший кладовщик молочного комбината), Рисхат Фатихов (замгендиректора по производству), Гумар Хайруллин (старший мастер «Сетевой компании»), Александр Цыганов (слесарь завода им. Серго), Шамиль Шамгунов (педагог ДМШ), Ольга Шешокина (медсестра ЦРБ), Эвелина Ямщикова (директор ЦКР) и Раиса Яшина (начальник почтового отделения).

Напомним, электронная доска почета учреждена указом Раиса РТ Рустама Минниханова в этом году. В ее создании участвовали 4,9 тыс. предприятий республики, предложивших около 15 тыс. кандидатов. Зеленодольский район представили 669 человек. Рядом с площадкой фестиваля проходила пикетная кампания, где жителям рассказывали о выборах в Госдуму и кандидатах от «Единой России».