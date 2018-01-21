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Экономика и финансы

Компания BMW выпустит конкурента Tesla Model 3

21 января 2018, 02:12

Немецкая компания заявила, что запас хода новой модели iNext составит 700 км.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Немецкая компания BMW запланировала выпуск линейки моделей электромобилей, самая ожидаемая из них — iNext — должна стать конкурентом Tesla Model 3. Об этом сообщает «Хайтек». 

BMW заявила, что запас хода iNext составит 700 км. Электрокар предполагается запустить в производство к 2021 году. Чтобы новая модель обогнала своих конкурентов, BMW нужно будет использовать новый тип батареи с повышенной плотностью энергии.

Ранее немецкий производитель заявил, что будет продавать автомобили по подписке. Так, ежемесячная абонентская плата покроет платежи за владение машиной, а также страховку и техническое обслуживание.

 


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