Компания BMW выпустит конкурента Tesla Model 3

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Немецкая компания BMW запланировала выпуск линейки моделей электромобилей, самая ожидаемая из них — iNext — должна стать конкурентом Tesla Model 3. Об этом сообщает «Хайтек».

BMW заявила, что запас хода iNext составит 700 км. Электрокар предполагается запустить в производство к 2021 году. Чтобы новая модель обогнала своих конкурентов, BMW нужно будет использовать новый тип батареи с повышенной плотностью энергии.

Ранее немецкий производитель заявил, что будет продавать автомобили по подписке. Так, ежемесячная абонентская плата покроет платежи за владение машиной, а также страховку и техническое обслуживание.