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Северная и Южная Корея обсудили участие КНДР в Олимпиаде-2018

3 января 2018, 20:10

Стороны договорились обсудить возможную встречу в пограничной деревне Пханмунджом.
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(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Представители Северной и Южной Корей обсудили по телефону участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство «Рейтер».

Переговоры продлились примерно 20 минут. Стороны договорились провести еще одну беседу, в ходе которой планируется обсудить проведение встречи в пограничной деревне Пханмунджом.

Ранее по открытой после долгого бездействия горячей линии состоялся пробный разговор. Стороны удостоверились в бесперебойной работе телефонной связи и факса.

В новогоднем обращении Высший руководитель КНДР выступил за улучшение отношений с Республикой Корея и выразил желание отправить спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Власти Южной Кореи поприветствовали заявление Ким Чен Ына, отметив, что успешный старт Игр будет способствовать установлению стабильности на Корейском полуострове.


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