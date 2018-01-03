Северная и Южная Корея обсудили участие КНДР в Олимпиаде-2018

(Казань, 3 января, «Татар-информ»). Представители Северной и Южной Корей обсудили по телефону участие КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство «Рейтер».

Переговоры продлились примерно 20 минут. Стороны договорились провести еще одну беседу, в ходе которой планируется обсудить проведение встречи в пограничной деревне Пханмунджом.

Ранее по открытой после долгого бездействия горячей линии состоялся пробный разговор. Стороны удостоверились в бесперебойной работе телефонной связи и факса.

В новогоднем обращении Высший руководитель КНДР выступил за улучшение отношений с Республикой Корея и выразил желание отправить спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Власти Южной Кореи поприветствовали заявление Ким Чен Ына, отметив, что успешный старт Игр будет способствовать установлению стабильности на Корейском полуострове.