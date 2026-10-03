Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

МВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы

С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.