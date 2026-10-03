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18:47 В столице представили книгу «Татарский культурный центр Москвы: очерки истории»
18:34 В парке Урицкого отпраздновали 5-летие казачьего сообщества в Татарстане
18:02 Мужчина на моноколесе столкнулся с автомобилем в Казани и попал в больницу
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17:59 Вратарь Сафонов покинул расположение сборной России перед матчем с Намибией
Банк ЗЕНИТ поддержал республиканский турнир по настольному теннису
17:21 NYT: Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по нефти
Ученые в образах рок-звезд: в Казани открылась выставка «Наука в лицах»
16:45 Артига поделился мыслями после победы над «Балтикой» в товарищеском матче
16:26 Зайцева завоевала третье золото чемпионата Европы по стендовой стрельбе
15:59 «Любила больше жизни»: мать четверых детей Илона Маска объявила о разрыве
15:32 ЦБ: пятитысячная банкнота может находиться в обращении более десяти лет
14:52 Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по машине скорой в Запорожской области
14:46 Депутат Свищев объяснил, как избежать повышенной платы за холодную воду
14:41 В МЧС предупредили о сильном ветре и гололедице 4 октября в РТ
14:30 Военный комиссар РТ рассказал, куда обратиться с вопросами об осеннем призыве
14:04 Полиция проводит проверку после сообщений о казанце, преследовавшем подростков
13:44 Двое пассажиров Mercedes госпитализированы после ДТП с «КАМАЗом» в Казани
13:35 Евгения Медведева рассказала о свадьбе с Ильдаром Гайнутдиновым
13:33 Глава Росгвардии вручил краповый берет Рамзану Кадырову
13:24 Две легковушки столкнулись в центре Казани, на месте работает скорая
13:04 Минниханов: Укомплектованность медицинским персоналом должна быть не менее 80%
13:01 Порядка 30 призывников из Татарстана выбрали альтернативную гражданскую службу
12:59 В Татарстане разработали пятилетнюю программу развития коневодства
12:53 «Рубин» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в Казани
12:27 Певице Ильмире Нагимовой присвоили звание «Заслуженный артист Татарстана»
12:05 «Всю ночь не знали, куда ее деть»: певцу Рафису Калимуллину подарили курицу
12:00 На 88-м году скончался психотерапевт Анатолий Кашпировский
11:42 «Многозадачность» стала самым нежелательным словом в резюме в 2026 году
11:36 Военком РТ рассказал об особенностях осеннего призыва этого года
11:20 Армия России поразила Северный мост через Днепр в Киеве
11:14 Хоккеистка из Татарстана стала самым ценным игроком турнира «Хрустальная тиара»
11:05 «Рубин» сыграет с «Балтикой» товарищеский матч в Казани
10:55 Предпринимателей РТ предупредили о мошенниках под видом клиентов
10:49 В Татарстане ввели более 3 млн кв. метров жилья, план выполнен на 96%
10:42 Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в чемпионате России
10:38 Минниханов поручил обеспечить теплом все школы и больницы Татарстана с 5 октября
10:17 Овечкин провел рекордно мало времени на льду в матче НХЛ
10:15 Организация для развития кадрового потенциала в медицине может появиться в РТ
10:03 Военком Татарстана рассказал, как попасть на срочную службу в научную роту
09:59 В цифровой профиль россиян добавили сведения об автомобилях и образовании
09:38 За прошедшую ночь над Россией уничтожили 218 БПЛА
09:21 В Татарстане спасли мужчину, сломавшего ногу при поиске яблок в заброшенном СНТ
09:10 Налоги за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря 2026 года
08:58 Страховые пенсии в России в 2027 году могут проиндексировать дважды
08:21 Рустам Минниханов сообщил о первом снеге на юге Татарстана
06:00 Дождь и мокрый снег ожидаются в Татарстане 3 октября
05:23 Режиссер Олег Фомин назвал «Брата» примером честного кино
04:17 Кинолог Голубев рассказал, как защитить питомца после смерти хозяина
03:14 Актер Александр Морозов предупредил о последствиях алкогольной зависимости
02:22 Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги за онлайн-курс
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14:01 В Мамадыше отреставрируют здание бывшей гостиницы купца Шагиахметова
08:10 Анастасия Куликова из Казани отмечает 95-летний юбилей
08:00 Более 500 тыс. татарстанцев стали участниками программы «Активное долголетие»
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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20:19 В Татарстане отремонтируют участок дороги Мамадыш – Кукмор протяженностью 1,5 км
19:49 Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань введут 3 октября
19:26 В Казани наградили волонтеров – участников акции «Помоги собраться в школу»
18:30 В Казани стартовал прием заявок на инклюзивный фестиваль «ЛУЧ»
18:10 На Бирже ЦТС в Татарстане провели 679 аукционов по стройматериалам
18:02 В Казани назвали победителей конкурса «Сельский учитель. Сельский воспитатель»
17:56 Проекты из Татарстана получили гранты на конкурсе молодежных инициатив ПФО
17:52 Ветеран СВО из Татарстана занял третье место на конкурсе «Лучший по профессии»
17:02 Ежедневная аудитория МАКСа превысила 90 млн пользователей
16:51 Специалисты Татарстана подтвердили качество кукурузы нового урожая
16:45 В Нижнекамске прошел фестиваль варенья и солений для разных поколений
15:31 В Татарстане открыли два новых пространства студенческих отрядов
15:22 В Бугульме вручили государственные награды военным и семьям участников СВО
15:18 Раис Татарстана встретился с Генпрокурором Таджикистана в Казани
15:13 В России стартовал прием заявок на премию «Голос истории»
15:01 В Татарстане выбрали победителей регионального этапа премии «Человек труда»
14:55 Труженику тыла Михаилу Филиппову из Казани исполнилось 95 лет
14:25 В Сабинском районе Татарстана чествовали 48 «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров
14:14 В лесах Татарстана завершается санитарно-оздоровительный сезон
14:08 Живая легенда Нижнекамска: 102-летнюю труженицу тыла поздравили с юбилеем города
14:04 Семью Нигматуллиных с 800-летним педагогическим стажем чествовали в Казани
14:03 Мухаметшин подарил главе Мамадышского района мяч с автографами ВК «Зенит-Казань»
13:49 На Электронную доску почёта РТ занесены имена ветеранов предприятий Татарстана
13:25 В казанском санатории «Ливадия» чествовали ветеранов предприятий Татарстана
12:55 Салимгараев поздравил ветерана ВОВ и журналиста Александра Малова со 100-летием
11:53 В РТ стартовал прием заявок на конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри
11:28 В Казани стартовала международная программа в честь Софии Губайдулиной
11:18 В Елабуге возвращают отреставрированные надгробия на историческое кладбище
11:01 Татарстан в декабре примет научный форум, посвященный народам Степной Евразии
10:41 Школьникам Татарстана покажут производство на предприятиях республики
10:34 В Татарстане муниципалитетам передадут более 3,5 тыс. мусорных контейнеров
10:03 Росреестр Татарстана обследовал более 350 тыс. гектаров земли с начала года
09:42 Ветеран Великой Отечественной войны Александр Малов отмечает 100-летие
00:56 В честь Дня пожилых людей в ДДНТ провели мастер-класс по танцам народов Кавказа
16:15 В Новошешминском районе прошла фотосессия проекта «Жена, дети, мама Героя»
15:09 Студенты Елабужского политехнического колледжа изготовили печи для бойцов СВО
14:50 Победителями всероссийского конкурса в области музыки стали 13 наставников из РТ
14:40 В Казани 8 октября откроется выставка об истории отечественного кино
14:35 Театр кукол «Экият» покажет три спектакля в Санкт-Петербурге
13:43 Минниханов встретился с ветеранами государственной службы Татарстана
13:35 Более 250 человек приняли участие в акции в казанском «Приюте Человека»
12:45 Гимназия «Заман» Казани стала победителем премии «Россия – мои горизонты»
12:28 Бугульминский музей запустил новый формат исторических встреч
12:12 Татарстанцы смогут получать уведомления от «Почты России» в «Максе»
11:55 В Татарстане 2 октября пройдет прямая линия по вопросам соцзащиты
11:52 «Гордость района»: в Новошешминске рассказали историю Николая Савельева
10:49 В «Максе» запустили чат-бот Национальной библиотеки Татарстана
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