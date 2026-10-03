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Новый спикер Госсовета, год Шаймиева, стратегический футбол Ирана - Акценты недели
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Одних монстров на других: почему мы не вырастаем из видеоигр
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Аглиуллин Фаниль АнваровичМинистр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
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«Такого пациента еще не было!» и «Дикая рябина»: 100 лет Сажиде Сулеймановой
В январе журналист Анвар Маликов поделился с «Татар-информом» мнением о том, что можно сделать к 100-летию его матери Сажиды Сулеймановой. Речь шла и о переиздании ее повести «Гөлбадран» («Дикая рябина»). В итоге книгу выпустили сразу два издательства – Таткнигоиздат и «Рухият». А кинорежиссер Александр Далматов заканчивает съемки фильма «Сажида».
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«Пушкинская карта на Волге»: Татарстан, Марий Эл и Чувашия объединяют молодёжьТатарстан инициировал межрегиональный круглый стол к пятилетию «Пушкинской карты» в Йошкар-Оле
Единое культурное пространство Татарстана, Марий Эл и Чувашии, запуск фестиваля «Пушкинская карта на Волге» в 2027 году, развитие межрегионального культурного туризма и другие проекты обсудили на круглом столе к пятилетию «Пушкинской карты» в Йошкар-Оле.
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Эксперт Апрелев: «Программа семейной ипотеки не решает проблему здесь и сейчас»Эксперт предложил субсидировать аренду жилья для семей
С 1 октября в России действуют новые условия семейной ипотеки. Теперь размер льготной ставки зависит от региона и числа детей в семье, а срок ее действия сокращен с 30 до 15 лет. Какие донастройки необходимы механизму и как изменения скажутся на стоимости «квадрата», «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.
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«Не является историческим памятником»: мечеть «Рафик» ждет третье воплощениеМечеть «Рафик» в Кировском районе Казани обретет уже третье по счету пристанище
В редакцию «Миллиард.Татар» обратились читатели, обнаружившие заброшенную деревянную мечеть в одном из уголков Казани. О ее преданном имаме, запутанной истории здания и планах по строительству новой мечети – в нашем материале.
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Военный комиссар РТ: Самых талантливых - отбираем в специальные научные ротыО деталях призыва на службу в армию рассказал Военный комиссар Татарстана
С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Каковы особенности осеннего периода отправок граждан на военную службу? Как попасть в научные роты и можно ли выбрать альтернативную службу? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил Военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.
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Новый спикер Госсовета, Год Шаймиева, политика и футбол с Ираном: акценты неделиАбдулганиев – новый спикер Госсовета РТ, 2027-й объявлен Годом Шаймиева, ЕС ввел санкции против Минниханова, «стратегический» футбол Ирана и России
В Татарстане избрали нового спикера парламента, ЕС ввел санкции против Рустама Минниханова, 2027-й станет Годом Минтимера Шаймиева в Татарстане, Казань приняла футбольный бомонд России и Ирана. Эти и другие темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.
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Главные заявления Новака: ситуация с бензином и восстановление НПЗВице-премьер рассказал о ситуации с бензином, дизелем, нефтепереработкой и экономикой России
Зампред Кабмина РФ Александр Новак в Совете Федерации дал оценку текущей ситуации и обозначил прогнозы на ближайшие годы. Ключевые заявления вице-премьера – в материале «Татар-информа».
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«Ему тоже тяжело сейчас»: в Казани водителя осудили за смерть пешехода
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Миллиарды по правилам партнерства: как Татарстан развивает исламские финансы
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Новый мировой порядок: какие сигналы Путин послал Западу на «Валдае»
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«Если позовут, я сразу же встану и пойду»: полковник из Казани о трех войнах
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Вербов вернул величие: как «Зенит» дома отомстил «Локомотиву» в Кубке легенд
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В поисках новых рынков: как малый бизнес России адаптируется к переменам
Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги за онлайн-курс
Когда пенсионеры могут получать пособие по безработице в Татарстане
Диетолог рассказала, кому нежелательно есть лук
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
«Россия Культура» снимает в Татарстане документальные сюжеты о Тукае и Джалиле2 октября 2026 19 фото
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12 Этаж
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Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»18 сентября 2026
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«На восстановление отрасли нужны триллионы»: эксперт о введении нового авиасбора26 сентября 2026
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В Казани наградили волонтеров – участников акции «Помоги собраться в школу»2 октября 2026
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Пресс-конференция о проведении Международного форума Kazan Digital Week-20262 октября 2026