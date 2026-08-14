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Общество 14 августа 2026 20:56

Стилист: осенью 2026 главное – не идеальная картинка, а смелость

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Главный стилистический прием осеннего сезона этого года – работа на контрасте, заявила стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, ключевые фасоны сезона – жакеты с гипертрофированной линией плеч и подчеркнутой талией, а также укороченные жакеты и баски. Современный пауэр-дрессинг предполагает расширенные плечи за счет рукавов-буфов и утянутую поясом талию.

По мнению стилиста, секрет тренда – «неправильность»: дизайнеры намеренно соединяют строгий крой с неожиданными объемами. Классический жакет с идеальной посадкой может иметь непропорционально длинные рукава или массивные накладные карманы.

Скороходова подчеркнула, что осень 2026 года прощает ошибки и поощряет смелость, превращая классику в поле для экспериментов. Чтобы выглядеть актуально, нужно искать свой стиль и не бояться играть с пропорциями.

#эксперт #мода
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