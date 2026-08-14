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Общество 14 августа 2026 22:30

Российский исламский институт и АН Афганистана планируют совместные проекты

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Российский исламский институт и АН Афганистана планируют совместные проекты
Фото: Российский деловой центр в Афганистане

Перспективы заключения меморандума о развитии связей между Российским исламским институтом и Академией наук Афганистана обсудили на конференции «Россия и Исламский мир» в Кабуле. Об этом сообщает представительство Русского дома в Кабуле.

По словам представителя организации, меморандум предусматривает развитие академических связей, обмен преподавателями, студентами и результатами исследований, а также повышение квалификации специалистов в сфере исламских наук.

В рамках подготовки к подписанию соглашения участники конференции решили сформировать совместную российско-афганскую рабочую группу. Она определила три пилотных проекта на ближайший учебный год: академическую платформу для взаимодействия учёных, преподавателей и студентов, школу научного перевода, а также программу по исламской экономике и ответственному предпринимательству.

#российский исламский институт #Афганистан
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