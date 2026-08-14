Кинолог Голубев: возрастную собаку можно обучить новым командам

Распространенное мнение о том, что возрастную собаку невозможно научить новым командам, не соответствует действительности. Эксперты Российской кинологической федерации отмечают, что способность к обучению сохраняется у питомца на протяжении всей жизни. При грамотном подходе собака может освоить новые навыки даже в пожилом возрасте, заявил президент РКФ Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

По его словам, возраст сам по себе не является препятствием для обучения, но пожилой собаке может понадобиться больше времени, более короткие занятия и учет состояния здоровья. Многие владельцы ошибочно считают, что дрессировка нужна только щенкам, однако взрослая или пожилая собака также способна формировать новые ассоциации и запоминать команды.

Чтобы обучение было комфортным, необходимо учитывать здоровье питомца: перед занятиями оценить состояние суставов, зрения и слуха. Занятия должны быть короткими – по 5–10 минут несколько раз в день, чтобы избежать переутомления. Основой успешной дрессировки остается положительное подкрепление: лакомство, похвала или ласка. Наказания и грубость могут вызвать стресс, особенно у возрастных животных.

Особое внимание стоит уделять умственной нагрузке – изучение новых команд и поисковые игры помогают поддерживать когнитивные функции. Возраст не должен становиться причиной отказа от занятий, так как обучение поддерживает физическую и умственную активность питомца, улучшает взаимопонимание с владельцем и делает совместную жизнь комфортнее.