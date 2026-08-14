В Казани завершились соревнования по скейтбордингу на Спартакиаде народов России

В экстрим-парке «Урам» прошли соревнования по скейтбордингу в дисциплине «парк» в рамках Спартакиады народов России. Победителями стали Платон Чирва и Вера Навалихина.

В квалификационных заездах 12 августа участвовали 12 девушек и 18 юношей. В финал вышли шесть сильнейших скейтбордисток и восемь скейтбордистов.

Среди женщин первое место заняла Вера Навалихина (35,33), второй стала София Тишаева (28,67), третьей – Злата Козлова (28,10). У мужчин победу одержал Платон Чирва (58,67), серебро взял Александр Гусев (44,00), бронзу – Никита Мочалкин (39,50).

8–9 августа в «Ураме» прошли соревнования в дисциплине «улица», где победили Савва Востоков и Рада Терещенко.

На этой неделе Казань принимает соревнования по софтболу и женскому футболу. Всего в рамках Спартакиады столица Татарстана проведет турниры по 11 видам спорта, включая спортивную гимнастику, пулевую стрельбу и флаг-футбол.