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Общество 14 августа 2026 21:43

Минпросвещения опровергло слухи об обязательном просмотре фильма «Колобок»

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Минпросвещения России опровергло информацию об обязательном просмотре фильма «Колобок» школьниками 1–9 классов, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сведения, что ведомство якобы распорядилось организовать для учеников массовый показ картины. В министерстве официально заявили, что эта информация не соответствует действительности, и подчеркнули, что не издавали распорядительных или нормативных документов, обязывающих школы проводить такие показы.

#минпросвещения рф
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