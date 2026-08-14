Минпросвещения опровергло слухи об обязательном просмотре фильма «Колобок»

Минпросвещения России опровергло информацию об обязательном просмотре фильма «Колобок» школьниками 1–9 классов, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сведения, что ведомство якобы распорядилось организовать для учеников массовый показ картины. В министерстве официально заявили, что эта информация не соответствует действительности, и подчеркнули, что не издавали распорядительных или нормативных документов, обязывающих школы проводить такие показы.