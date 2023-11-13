В Казани пройдет XI Международный научно-практический форум

С 22 по 24 ноября 2023 года в Казани в стенах Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова пройдет XI Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: Качество. Циркулярная экономика. Технологический суверенитет».

Форум является событием международного уровня — это инновационная межотраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития экономики в условиях глобальных вызовов современности, для развития межрегиональных и международных связей в целях обеспечения импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере лучших практик.

Основные направления работы форума:

• Качество и инновации — драйвер развития промышленности и бизнеса;

• Технологический суверенитет — основа национальной безопасности;

• Обеспечение качества продукции оборонно-промышленного комплекса в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002-2020;

• Качество в новых реалиях. Взгляд на Восток;

• Лучшие практики HR;

• Качество, инновации и безопасность в медицине;

• Нейронные сети — безграничные возможности;

• Качество жизни регионов РФ и развитие внутреннего, сельского и промышленного туризма;

• Качество и инновации в культуре.

В рамках форума проводятся пленарные сессии с участием почетных гостей и ведущих спикеров, секционные экспертные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, семинары, курсы повышения квалификации.

Более 50 почетных гостей и спикеров, в числе которых Минниханов Рифкат Нургалиевич, Президент Академии наук Республики Татарстан, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», научный консультант ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности», председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан, а также представители Российского института стандартизации, Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России, Федеральной службы по аккредитации, ФИПС Роспатента, ООО «СИБУР-Р», ООО «Римера — Алнас», АО «Сетевая компания», АО «Россельхозбанк», ФГУП «Федеральный экологический оператор» Госкорпорации «Росатом», АО «Татнефтехиминвест-холдинг», СПбГЭУ, МГУ, КФУ, ТГУ, ОмГПУ и другие.

В целях повышения уровня профессиональной компетентности и образовательной активности молодежи путем привлечения ее к выполнению инновационных разработок и проектов в рамках форума проводится Мероприятие-спутник V Инновационно-образовательный Кампус 2023 «Научно-производственный бизнес: Устойчивое развитие экономики. Лучшие практики», Открытый конкурс инновационных проектов «Пространство инноваций-2023» и Хакатон «Разработка инновационного продукта». Приглашаются к участию студенческие команды образовательных организаций и команды из числа молодых специалистов предприятий и организаций (до 35 лет).

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Мероприятие состоится 22-24 ноября 2023 года по адресу г. Казань, ул. Зайцева, д.15.

Подробнее о форуме и регистрация: https://ieml.ru/innovation/forum2023/

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Фото: ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»