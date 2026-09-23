76% казанцев хотели бы компенсацию за неотгулянный отпуск

Большинство экономически активных жителей Казани (76%) хотели бы иметь возможность ежегодно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Сейчас законодательство предусматривает такую выплату преимущественно при увольнении. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Респонденты поясняли, что в компаниях не всегда удается уйти в отпуск, дни переносятся, а иногда накапливаются годами, поэтому они предпочли бы денежную компенсацию. Некоторые отмечали, что работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней.

Против такой возможности высказались 10% опрошенных: они считают, что денежная компенсация не заменит качественного восстановления, а работа без остановки вредна для здоровья.

Среди респондентов до 35 лет подобную выплату хотели бы 80%, среди тех, кто старше, – 72%.

Среди участников опроса с ежемесячным доходом от 100 до 150 тысяч рублей больше желающих получать компенсацию за неиспользованный отдых, чем среди зарабатывающих меньше или больше. При этом граждане с зарплатой от 150 тысяч рублей настроены скептичнее (14% противников выплат), чем респонденты с меньшим доходом (7%).

Больше всего сторонников идеи среди тех, у кого к концу года останутся неиспользованные дни отпуска: 82% из них хотели бы получать дополнительные выплаты. Среди тех, кто планирует полностью отгулять отпуск, поддержка ниже – 69%, а каждый пятый выступает против.