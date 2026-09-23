Младшие школьники стали быстрее, но поверхностнее мыслить – исследование

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Младшие школьники стали быстрее обрабатывать информацию, однако их мышление стало менее глубоким и системным. К такому выводу пришли ученые Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена, обобщившие результаты 66 исследований за 2010–2024 годы.

«Мы видим парадоксальную картину. Дети блестяще решают задачи, где нужно быстро реагировать и переключаться. Но там, где требуется выстроить причинно-следственные связи и удержать сложную логику, они все чаще пасуют. Это не значит, что современные дети хуже. Это значит, что их интеллектуальный профиль стал другим», – пояснила доцент Института психологии РГПУ им. А. И. Герцена Юлия Пежемская.

Исследователи установили, что за последние 15 лет у младших школьников снизились системность и глубина мышления. Детям сложнее выполнять задания, требующие вдумчивого анализа и установления причинно-следственных связей. Также снизилась познавательная мотивация, а трудности с планированием и рефлексией стали заметнее.

«Раньше мы говорили, что ребенок должен научиться думать. Сейчас мы вынуждены говорить о том, что ребенок должен научиться хотеть думать. Это принципиально другая педагогическая задача», – подчеркнула Пежемская.

При этом скорость обработки информации стала одним из ключевых факторов успешности обучения. Современные школьники лучше справляются с оперативными заданиями, быстро переключаются между символами на экране и ориентируются в большом объеме визуальной информации.

«Скорость стала новой грамотностью, но скорость без глубины – это навык, который не помогает решать сложные жизненные задачи. Цифровая среда – это не только новые возможности. Это еще и новые риски. Мы видим, что у детей с высокой онлайн-активностью страдает произвольное внимание к сложным вербальным стимулам. Проще говоря, им труднее сосредоточиться на тексте, который требует вдумчивого чтения», – сказала эксперт.

Наиболее высокие результаты по нейропсихологическим методикам показали дети со средней интернет-активностью. Они эффективнее используют функции программирования и контроля и допускают меньше ошибок при зрительном и слухоречевом запоминании.

«Это своего рода золотая середина. Полный отказ от гаджетов и бесконтрольное погружение в цифровую среду одинаково вредны для развития», – добавила психолог.

Исследование также показало связь между успешностью чтения и развитием пространственных и вербальных компонентов мышления. При освоении счетных операций значимыми оказались показатели пространственного мышления.

Ученые сравнили и особенности познавательной деятельности школьников в традиционной и цифровой образовательной среде. Первые чаще опираются на категоризацию, осмысление и обобщение информации и когнитивный контроль. При использовании гаджетов дети больше задействуют образные компоненты учебного материала, интуицию и непроизвольное внимание.

«Мы стоим перед необходимостью пересмотреть привычные представления о норме. То, что было нормой 20 лет назад, сегодня может быть отклонением. И наоборот. Без новых исследований мы не сможем выстроить эффективную систему обучения», – подчеркнула Пежемская