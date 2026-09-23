Глава JPMorgan призвал не использовать «санкции из ада» против Индии

Соединенным Штатам не следует наказывать Индию и мировые нефтяные рынки с помощью принятых недавно «адских санкций» ради давления на Россию. Такое мнение высказал руководитель JPMorgan Chase & Co., одного из крупнейших мировых финансовых конгломератов, Джеймс Даймон в интервью телеканалу CNBC TV18.

«Я надеюсь, что Америка сядет и разберется во всех этих вопросах и, знаете, в конечном итоге не станет наказывать Индию и мировые нефтяные рынки, делая то, что нам нужно делать для противодействия России», – заметил финансист.

Даймон обратил внимание на то, что обычно нефтеперерабатывающие заводы спроектированы для переработки определенных сортов нефти и, соответственно, смена поставщиков не является таким уж легким делом для покупателей.

«Если они (индийцы – прим. Т-и) не покупают здесь (у России – прим. Т-и), они должны покупать в другом месте. Это может быть не тот сорт нефти, который подходит для этих НПЗ», – подчеркнул банкир.

Ранее основатель индийской Инициативы по исследованию глобальной торговли (GTRI) Аджай Шривастава высказал мнение, что Индии не следует отказываться от закупок российской нефти и обменивать собственную долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США.

На взгляд аналитика, Нью-Дели необходимо продолжать покупать нефть у Москвы, пока это остается выгодным, и параллельно вести переговоры с Вашингтоном, избегая односторонних торговых уступок. Скидки на нефть из РФ укрепили энергетическую безопасность Индии и помогли сдержать инфляцию, акцентировал Шривастава.

Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал так называемый билль об «адских санкциях» – «Закон Линдси О. Грэма* о введении санкций против России и Ирана 2026 года».. Документ дает Президенту Соединенных Штатов право вводить адресные пошлины до 100% на импортные товары из пяти стран – крупнейших покупателей российской нефти или газа.

В июле текущего года крупнейшими покупателями нефти из РФ были Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Однако закон содержит оговорку, которая позволяет защитить от новых тарифов американских союзников – Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.

Сам Дональд Трамп накануне в ходе выстуления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке допустил, что воспользуется законом о «санкциях из ада», если увидит необходимость такого шага.

* Один из инициаторов закона, ныне покойный сенатор от Республиканской партии, при жизни был включен в РФ в список террористов и экстремистов.