Эксперт Санина назвала способ удлинить осенний отпуск

С финансовой точки зрения отпуск выгоднее брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней: поскольку отпускные рассчитываются от среднего дневного заработка, пропуск месяца, в котором много рабочих дней, обходится дешевле для бюджета. До конца 2026 года к таким месяцам относятся сентябрь, октябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, если приоритет – максимально длинный отдых при минимальном расходе дней из графика отпуска, лучше привязывать его к государственным праздникам. Так, 4 ноября – официальный нерабочий праздничный день. Можно оформить отпуск на семь календарных дней с 2 по 8 ноября: из-за попадания праздника в этот период отдых увеличится на один день (но он не оплачивается дополнительно сверх отпускных), и с захватом выходных получится десять дней.

Другой вариант – взять всего два отпускных дня, например 5 и 6 ноября, и за счет праздника и выходных получить непрерывный отдых пять дней (с 4 по 8 ноября), привела пример она.

Также 31 декабря официально объявлено выходным днем. Если взять отпуск на три дня, с 28 по 30 декабря, можно непрерывно отдыхать более двух недель с захватом выходных и новогодних праздников, заключила эксперт.