В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе сыра

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При выборе полутвердого сыра покупателям стоит в первую очередь обратить внимание на состав продукта. Об этом сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

«К полутвердым относят сыры с массовой долей влаги в обезжиренном веществе от 54 до 69%, при этом абсолютное содержание влаги в продукте – 39—55%. Именно эти параметры формируют характерную консистенцию – от эластичной до пластичной», – пояснили эксперты.

По их словам, в составе натурального полутвердого сыра должны быть пастеризованное коровье молоко, соль, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы и молокосвертывающий ферментный препарат с указанием его происхождения.

Специалисты также назвали допустимые добавки – хлорид кальция (Е509) и консерванты Е252 и Е251. В качестве альтернативы консервантам может использоваться натуральный лизоцим Е1105, получаемый из белка куриного яйца. Красители аннато (Е160b) и каротин (Е160a) относятся к натуральным добавкам.

Содержание жира в сухом веществе влияет на консистенцию сыра: чем оно выше, тем более пластичным получается продукт. Показатели пищевой ценности и калорийности, по данным Роскачества, особенно важны для тех, кто следит за рационом.

«Качественный полутвердый сыр имеет ровную, тонкую корку без повреждений, эластичную или пластичную консистенцию и равномерный цвет от белого до светло-желтого. Допускается незначительное увлажнение под упаковкой», – рассказали эксперты.

Отдельно специалисты обратили внимание на продукты с заменителем молочного жира. На их упаковке должно быть указано наименование «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии сыра», а в магазинах они должны находиться на отдельной полке.

«В составе такого продукта вместо молочного жира используются растительные жиры… Если молочный жир заменен частично, на этикетке указывают его долю в жировой фазе», – объяснили в Роскачестве.

При покупке эксперты рекомендуют выбирать сыр с простым и понятным составом, а также с осторожностью относиться к продуктам с необычными названиями и подозрительно низкой ценой.