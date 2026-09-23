В Советском районе Казани частично перекроют улицу Гайнутдинова

С сегодняшнего дня, 23 сентября, и вплоть до 4 октября в Советском районе столицы Татарстана частично перекроют движение по улице Архитектора Гайнутдинова. Об этом сообщает администрация района.

Движение закроют на участке улицы Архитектора Гайнутдинова от улицы Анаса Тазетдинова до Дорожного переулка. Временные неудобства вызваны проведением дорожных работ.

Фото: администрация Советского района Казани

В администрации Советского района посоветовали водителям заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда. В частности, проезд по улице Зирекле будет открыт, уточняет портал «Моя Казань».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани частично ограничат движение по улицам Дубравная и Габишева.