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Общество 23 сентября 2026 06:00

В Татарстане после умеренно прохладной ночи ожидается 27-градусная жара

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В Татарстане после умеренно прохладной ночи ожидается 27-градусная жара
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 23 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона теплая и преимущественно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

На территории региона будет дуть восточный и северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с.

После умеренно прохладной ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до +22, +27 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +23, +25).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в республику сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Конец сентября в Татарстане окажется на 5 градусов теплее климатической нормы Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.

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#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномальное тепло
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