На ремонт стен Казанского Кремля направят еще полмиллиарда рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ремонт возведенного в конце XVI века прясла стены Казанского Кремля между Консисторской и Юго-Восточной башнями предполагается направить почти 512,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Ранее, в начале августа, стало известно, что проект работ по реставрации этого участка крепостной стены Казанского Кремля, входящего в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, прошел госэкспертизу. Проектную документацию подготовил ГУП РТ «Татинвестгражданпроект».

Заказчиком (техническим заказчиком) выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Прием заявок завершится 30 сентября, подрядчика определят 2 октября. Он должен будет сразу же приступить к работам и завершить их до 1 декабря следующего, 2027 года, следует из документации к тендеру.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года планируется завершить работы по укреплению башни Сююмбике, а до августа 2027 года – четырех аварийных прясел стен Казанского Кремля между Спасской и Юго-Западной, Преображенской и Пятигранной, Пятигранной и Безымянной, Безымянной и Северо-Западной башнями. На эти цели предполагалось выделить более 976 млн рублей.

Относительно четырех упомянутых выше прясел сообщалось, что проект их реконструкции предусматривает восстановление исторического облика стен и комплекс работ по их сохранению. Планировалось укрепить фундаменты, провести гидроизоляцию, восстановить кирпичные арки и боевые печуры (специальные ниши, которые использовались для размещения орудий), а также воссоздать историческую тесовую кровлю на деревянных опорах.