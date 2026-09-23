Казань соберет сто молодых ученых из более чем 20 стран исламского мира

Участники Молодежного научного конгресса стран ОИС 2025 года

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Столица Татарстана готовится принять сто молодых ученых из России и стран исламского мира. С 30 сентября по 3 октября в Казани пройдет IV Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества, который соберет студентов, исследователей, экспертов и инноваторов в возрасте от 18 до 35 лет. Всего было принято свыше 2,5 тыс. заявок из 102 стран, после отборочного этапа на очный этап прошли 100 молодых ученых более чем из 20 стран.

Организаторами события выступают Казанский федеральный университет и Академия молодежной дипломатии при поддержке Правительства Республики Татарстан, Постоянного комитета ОИС по научному и технологическому сотрудничеству (КОМСТЕХ), Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Главная тема этого года – достижение устойчивого благополучия в условиях глобальных вызовов.

«Наука сегодня – один из самых прочных мостов между Россией и странами исламского мира. Такие площадки, как конгресс в Казани, помогают молодым исследователям находить общий язык, а нашим государствам – вместе отвечать на глобальные вызовы», – прокомментировал предстоящее мероприятие заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», помощник Раиса РТ Марат Гатин.

Программа рассчитана на четыре дня. Она откроется пленарным заседанием, после которого участники разойдутся по площадкам. В формате круглых столов и интерактивных семинаров они обсудят исследования по пяти направлениям: биомедицина и биотехнологии; экологическая устойчивость, зеленые технологии и рациональное природопользование; искусственный интеллект и цифровые решения в образовании; архитектура, дизайн и искусство; современные международные отношения и международное право.

Молодежный научный конгресс стран ОИС 2025 года Фото предоставлено организаторами мероприятия

Темы работ дают представление о том, чем живет молодая наука исламского мира. Например, исследователь из Ирана Махди Шахбази представит портативный инфракрасный детектор вен, встроенный в колпачок шприца для улучшения венозного доступа, а Уаликхан Садык из Казахстана продемонстрирует распознавание пневмонии на рентгеновских снимках с помощью нейросетей. Молодые ученые из Камеруна и Судана предложат экологические решения разного рода: от недорогих датчиков качества воздуха до переработки пищевых отходов. Отдельный блок окажется посвящен научной дипломатии – Мехмуд Мухаммад Ихсан из Пакистана рассмотрит науку как инструмент сближения России и стран ОИС в сфере высшего образования.

«За несколько лет конгресс вырос в узнаваемую площадку научной дипломатии, куда едут сильные исследователи из десятков стран. Аналогов такому конгрессу в странах ОИС нет. Здесь участники представляют свои разработки и завязывают знакомства, которые остаются на годы», – заметила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Рабочий язык конгресса – английский, участие очное, с защитой научной работы. По итогам мероприятия выйдет единый сборник тезисов финалистов.

Создание возможностей для самореализации молодых людей на международной арене соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.