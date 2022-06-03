В Казани презентовали социальный проект помощи женщинам «Ярдэмче»

В культурном центре «Чулпан» в Казани состоялся Благотворительный бал, совмещенный с презентацией социального проекта помощи женщинам «Ярдэмче». Цель проекта — оказание поддержки оставшимся в трудной жизненной ситуации женщинам.

«„Ярдэм” с татарского переводится как „помощь”, а „Ярдэмче” — помощница. Бывают в жизни ситуации, когда женщина остается наедине со своими проблемами и не может найти выхода. Она может остаться без средств к существованию, без поддержки близких. Мы создали этот проект именно для того, чтобы стать опорой для женщин», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» автор проекта Ильзира Валиахметова.

Ильзира 15 лет проработала в области красоты и здоровья. Еще пять лет назад она загорелась идеей создания центра для женщин, где они могли бы получать помощь разных специалистов. Собеседница агентства также отметила, что женщины могут узнать подробнее об услугах центра на сайте и там же заполнить онлайн-заявку.

Благотворительный концерт в ТЦ «Чулпан» прошел с участием известных артистов татарской эстрады, среди которых были Эльмира Калимуллина, Эльмир Низамов, вокальный дуэт Фарида — Алсу, Алсу Абельханова, Базарбай Бикчантаев, Анзор Набиуллин и другие.

По словам автора проекта, такие же концерты будут организованы и в других регионах России. Все средства от продажи билетов окажутся направлены на помощь оставшимся в трудной жизненной ситуации женщинам, подчеркнула Ильзира Валиахметова.