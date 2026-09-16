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Происшествия 16 сентября 2026 10:31

Дело возбудили на подростка, влетевшего на авто в женщину в Челнах

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В отношении 17-летнего подростка, который, управляя «Ладой», влетел в 45-летнюю женщину на тротуаре в Челнах, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Об этом сообщает Управление СК по Татарстану.

Напомним, жуткое ДТП произошло во дворе дома № 17 по улице Шамиля Усманова. Момент наезда на женщину попал на видео. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

По данным следствия, «Лада» 12-й модели принадлежит знакомому подростка. В момент происшествия автовладелец находился на пассажирском сиденье.

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Видео: Подросток на «Ладе» влетел в женщину на тротуаре во дворе в Челнах
Видео: Подросток на «Ладе» влетел в женщину на тротуаре во дворе в Челнах
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