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На главную ТИ-Спорт 16 сентября 2026 10:00

Академия «Рубина» объявила набор мальчиков 2020-2021 годов рождения

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Академия «Рубина» объявила набор мальчиков 2020-2021 годов рождения
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Академия казанского футбольного клуба «Рубин» объявила набор мальчиков 2020-2021 годов рождения. Он будет проходить в рамках футбольного фестиваля – 26 сентября и 3 октября в манеже имени Н.И. Сентябрева.

Отмечается. что в рамках фестиваля юные футболисты смогут попробовать свои силы на спортивных и футбольных станциях и показать свои навыки тренерам Академии. А лучшие по итогам продолжат занятия в системе ФК «Рубин».

«Для нас этот фестиваль – важная часть нового набора в Академию. Мы хотим дать возможность ребятам 2020-2021 годов рождения попробовать свои силы, показать свои способности и познакомиться с нашей системой подготовки. При этом для нас важно, чтобы дети получили положительные эмоции от футбола, а родители увидели, как проходит обучение в Академии. Возможно, именно этот фестиваль станет для кого-то первым шагом на пути к большому футболу», - сказал исполняющий обязанности директора Академии ФК «Рубин» Андрей Николаевич Князев.

Добавим, что участвовать могут мальчики 2020-2021 годов рождения из Казани и близлежащих городов, в том числе Зеленодольска, Высокой Горы, Пестрецов и Лаишево. Для участия в фестивале необходимо предоставить справку от педиатра о возможности ребенка заниматься физической культурой и спортом.

Время проведения фестиваля – с 10:00 до 12:00.

#футбольный клуб рубин
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