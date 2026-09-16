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Общество 16 сентября 2026 10:05

На финале Кубка Генпрокурора РФ по стрельбе из лука выступит Фирдус Тямаев

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V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» подходят к кульминации. Финальный день состоится 18 сентября.

В программе – финальные матчи и вручение золотых медалей, торжественная церемония награждения, а также закрытие соревнований в 12:00 с выступлением Фирдуса Тямаева. Для гостей подготовили интерактивные зоны, конкурсы и розыгрыш ценных призов.

Вход осуществляется по бесплатным регистрационным билетам. Мероприятие пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Зарегистрироваться можно по ссылке.

#Генпрокуратура РФ #соревнования #фирдус тямаев
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