На финале Кубка Генпрокурора РФ по стрельбе из лука выступит Фирдус Тямаев

V Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» подходят к кульминации. Финальный день состоится 18 сентября.

В программе – финальные матчи и вручение золотых медалей, торжественная церемония награждения, а также закрытие соревнований в 12:00 с выступлением Фирдуса Тямаева. Для гостей подготовили интерактивные зоны, конкурсы и розыгрыш ценных призов.

Вход осуществляется по бесплатным регистрационным билетам. Мероприятие пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Зарегистрироваться можно по ссылке.