Онищенко назвал среду самым продуктивным рабочим днем недели

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Среда является наиболее эффективным рабочим днем с точки зрения биоритмов человека, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Есть такое понятие, как биоритмы. Они бывают суточные, есть недельные, годовые, месячные. После двух дней отдыха или одного, в понедельник-вторник идет подъем – врабатываемость и физическая, психическая, когнитивная, естественно, интеллектуальная деятельность», – сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

По словам академика, в четверг начинается снижение активности. Суббота и воскресенье для большинства людей являются днями отдыха, когда производительность труда отсутствует.

Ранее Онищенко в беседе с агентством рекомендовал учителям не проводить контрольные работы по четвергам. Он связал это с резким снижением работоспособности детей в этот день.