Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей

Фото: max.ru/mintransrussia

Министерство транспорта России представило на Международном фестивале молодежи новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Знак представляет собой синий квадрат с белой буквой «P». В его правом нижнем углу размещено стилизованное изображение семьи с тремя детьми. Под знаком предусмотрена дополнительная табличка с аналогичным символом.

В Минтрансе уточнили, что дизайн выбрали по итогам опроса среди подписчиков ведомства. В нем приняли участие почти 4 тыс. человек, а представленный вариант получил 46% голосов из семи предложенных.

Сейчас министерство готовит изменения в правила дорожного движения. После их корректировки планируется внести соответствующие изменения в ГОСТ. Затем новый знак сможет использоваться на улицах российских городов.

В ведомстве отметили, что инициатива станет частью проекта по формированию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.