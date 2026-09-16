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Общество 16 сентября 2026 09:35

Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей

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Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей
Фото: max.ru/mintransrussia

Министерство транспорта России представило на Международном фестивале молодежи новый дорожный знак, обозначающий парковочные места для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Знак представляет собой синий квадрат с белой буквой «P». В его правом нижнем углу размещено стилизованное изображение семьи с тремя детьми. Под знаком предусмотрена дополнительная табличка с аналогичным символом.

В Минтрансе уточнили, что дизайн выбрали по итогам опроса среди подписчиков ведомства. В нем приняли участие почти 4 тыс. человек, а представленный вариант получил 46% голосов из семи предложенных.

Сейчас министерство готовит изменения в правила дорожного движения. После их корректировки планируется внести соответствующие изменения в ГОСТ. Затем новый знак сможет использоваться на улицах российских городов.

В ведомстве отметили, что инициатива станет частью проекта по формированию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.

#минтранс россии #минтранс рф #парковка #дорожный знак #многодетные семьи
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