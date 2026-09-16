Врачи Татарстана спасли беременную с разрывом селезенки и панкреонекрозом

Врачи Татарстана спасли беременную женщину с разрывом селезенки и панкреонекрозом. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы.

Женщина, находившаяся на 38-й неделе беременности, почувствовала резкую боль в животе. Она добралась до больницы. Чистопольские врачи первым делом предположили разрыв матки по рубцу, но затем они диагностировали разрыв селезенки. Женщину прооперировали, селезенку удалили, ребенок родился здоровым.

С помощью вертолета санавиации роженицу доставили в Перинатальный центр РКБ. Врачи клиники выявили очень грозное осложнение после подобных операций – некроз части поджелудочной железы. Хирурги убрали гематому, кровь, жидкость из брюшной полости и мертвые ткани.

Врачи в режиме онлайн следили за состоянием и восстановлением пациентки. Спустя три недели все показатели пришли в норму. На днях женщину выписали домой к семье.