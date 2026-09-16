Силовики накрыли нарколабораторию в пригороде Казани, изъято 1,7 кг клефедрона

Фото-скриншот: © МВД по РТ

По подозрению в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере задержаны 30-летний житель Казани и 29-летний житель Зеленодольского района Татарстана. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным ведомства, подозреваемые организовали подпольную нарколабораторию в пригороде Казани. Сбывать запрещенные вещества они планировали в Зеленодольском и Высокогорском районах.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 1,7 кг клефедрона. Кроме того, в подпольной лаборатории находились 70 литров прекурсоров, химические реактивы, лабораторное оборудование и упаковочный материал. Мужчин заключили под стражу.